Erster Weltcup-Sieg für Schmidhofer bei Lake Louise-Abfahrt

Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer hat nun auch ihren ersten Weltcupsieg eingefahren. Die 29-jährige Steirerin triumphierte am Freitag in der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise 0,15 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,50 vor der Deutschen Kira Weidle und bestätigte damit ihre ausgezeichneten Trainingsleistungen. Schmidhofer führte mit dem Sieg ein starkes ÖSV-Damenteam an.