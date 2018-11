LASK will Erfolgslauf gegen Hartberg fortsetzen

Der LASK trifft in der 16. Fußball-Bundesliga-Runde am Samstag auf den TSV Hartberg. Die Oberösterreicher sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und wollen den Erfolgslauf fortsetzen. Nach einem durchwachsenen Herbst will die Austria unbedingt gegen den Dritten St. Pölten siegen. Der SV Mattersburg schlüpft gegen das Schlusslicht Admira in eine eher ungewohnte Rolle - in jene des Favoriten.