Black Wings feierten vierten Sieg in Folge - 5:2 in Zagreb

Die Black Wings Linz haben am Donnerstag in der 24. Runde der Erste Bank Eishockey-Liga den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Oberösterreicher setzten sich auswärts gegen Medvescak Zagreb mit 5:2 (0:0,2:1,3:1) durch und schoben sich damit in der Tabelle zumindest vorerst an die fünfte Stelle.