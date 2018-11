Vanek mit Tor und Assist bei NHL-Sieg von Detroit

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Mittwoch erstmals in dieser NHL-Saison zwei Scorerpunkte in einem Spiel verbucht. Der 34-jährige Stürmer erzielte beim 4:3-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die St. Louis Blues das Tor zum 1:0 (25.) und bereitete das 2:0 durch Andreas Athanasiou (28.) vor. Vanek hält nun bei drei Treffern und sechs Assists.