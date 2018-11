Pöltl bei Spurs-Debakel mit 14 Punkten erstmals Topscorer

Facebook

Pöltl holte außerdem acht Rebounds, fünf davon am Brett in der Offensive. Mit 20:43 Minuten bekam der 2,13 Meter große Center die bisher meiste Spielzeit im Spurs-Dress.

Pöltl darf auch in den kommenden Wochen auf bedeutende Einsatzzeit hoffen. San Antonios Center-Routinier Pau Gasol laboriert an einem Ermüdungsbruch im linken Fuß und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das gab Spurs-Trainer Gregg Popovich nach dem Match bekannt. Für Gasol war es die zwölfte Partie in Serie, die er verletzungsbedingt verpasste. Nun ist auch der Grund für den Ausfall des 38-jährigen Spaniers bekannt. "Sie haben eine zweite Meinung eingeholt", erklärte Popovich. Diese hätte den Ermüdungsbruch ergeben. Bei Meister Golden State Warriors soll Superstar Stephen Curry nach seiner am 8. November erlittenen Leistenverletzung am Samstag im Auswärtsspiel bei den Detroit Pistons sein Comeback geben.

"Eine ganz schwache Leistung von uns", kommentierte Pöltl das Spiel auf Facebook. Der fünffache Champion hielt im Target Center von Minneapolis nur im ersten Viertel mit. In der Folge dominierten die Gastgeber ganz klar das Geschehen und führten nach einem 29:9 im zweiten Abschnitt bereits zur Pause 57:34.

Aufseiten San Antonios (10:11-Siege) ließen DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge mit nur je zehn Punkten völlig aus. Die Spieler der Startformation von Coach Gregg Popovich brachten es an einem Abend zum Vergessen (achte Niederlage im zwölften Auswärtsspiel) gemeinsam auf lediglich 35 Zähler. Chance zur Wiedergutmachung haben die Spurs am Freitag, wenn sie nach neun Tagen wieder im AT&T Center antreten und die Houston Rockets empfangen.

Der kommende Gegner musste sich in einem weiteren Texas-Derby den Dallas Mavericks vor eigenem Publikum 108:128 beugen. Die Gäste wurden dabei vom erst 19-jährigen Rookie Luka Doncic angeführt. Das universell einsetzbare "slowenische Wunderkind" erzielte 20 Punkte. Den Rockets half ein Triple-Double von James Harden mit 25 Zählern, elf Rebounds und 17 Assists nicht.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Mittwoch: Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit 14 Punkten erstmals Topscorer, zudem acht Rebounds) 128:89, Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 108:94, Philadelphia 76ers - New York Knicks 117:91, Brooklyn Nets - Utah Jazz 91:101, Houston Rockets - Dallas Mavericks 108:128, Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 116:113, New Orleans Pelicans - Washington Wizards 125:104, Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 100:83, Portland Trail Blazers - Orlando Magic 115:112, Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 115:99.