Dominanz der Topteams für F1-Direktor Brawn "inakzeptabel"

Formel-1-Direktor Ross Brawn hat am Mittwoch einmal mehr betont, dass das derzeitige Kräfteverhältnis in der Motorsport-Königsklasse für ihn absolut "inakzeptabel" sei. Denn von 123 möglichen Podestplatzierungen in den vergangenen beiden Jahren sind nur zwei nicht an die Serien-Weltmeister Mercedes, Ferrari oder Red Bull gegangen.