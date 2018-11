Österreicherinnen im ersten Lake-Louise-Training stark

Überzeugend haben sich Österreichs Damen im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 20.30 Uhr MEZ, live ORF eins) in Lake Louise präsentiert. Die 24-jährige Christine Scheyer sorgte in 1:50,61 Minuten für die Bestzeit, 0,21 Sekunden vor der Französin Romane Miradoli. Mit Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer kamen zwei weitere ÖSV-Damen in die Top 4.