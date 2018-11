Detroit bezog mit Vanek Heimniederlage gegen Columbus

Thomas Vanek und die Detroit Red Wings haben am Montag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die dritte Niederlage hintereinander bezogen. Die Red Wings verloren zu Hause gegen die Columbus Blue Jackets mit 5:7. Detroit lag nach dem ersten Drittel 0:3 und nach 27 Minuten 1:5 in Rückstand, kämpfte sich aber zurück.