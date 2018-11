Sturm gewann bei Mählich-Debüt - St. Pölten besiegte Wacker

Roman Mählich hat beim kriselnden Vizemeister Sturm Graz einen erfolgreichen Einstand als Trainer gefeiert. Die Steirer siegten am Sonntag glanzlos 2:0 in Altach. Es war der erste Erfolg nach zuletzt sieben sieglosen Partien in Folge in der Bundesliga. Der SKN St. Pölten fuhr indes im fünften Versuch den ersten Bundesliga-Sieg unter Trainer Ranko Popovic ein. gegen Wacker Innsbruck gelang ein 2:0.