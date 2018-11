Kroatien kürte sich zum zweiten Mal zum Davis-Cup-Champion

Marin Cilic hat am Sonntag im Davis-Cup-Finale Frankreich gegen Kroatien schon im ersten Einzel den Sack für die Gäste zugemacht: Der Weltranglisten-Siebente setzte sich am Sonntag in Lille gegen Lucas Pouille, der anstelle von Jeremy Chardy aufgeboten wurde, nach 2:19 Stunden mit 7:6(3),6:3,6:3 durch. Kroatien führt damit uneinholbar mit 3:1.