Herzog auch im vierten 500-m-Weltcuprennen Zweite

Vanessa Herzog hat im Eisschnelllauf-Weltcup auf der 500-m-Distanz aktuell nur eine schnellere Läuferin vor sich. So wie schon beim Auftakt musste sich die Wahl-Kärntnerin auch in den zwei Freiluftrennen in Tomakomai (Japan) nur der Lokalmatadorin Nao Kodaira geschlagen geben. Am Samstag fehlten Herzog in 38,569 Sekunden drei Zehntel auf die Olympiasiegerin.