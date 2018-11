Sechs Punkte von Pöltl beim 150. NBA-Einsatz

Jakob Pöltl hat seinen 150. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) mit einem Sieg begangen. Zum 111:100 der San Antonio Spurs bei den Indiana Pacers steuerte der 23-jährige Wiener sechs Punkte, vier Rebounds und je einen Assists sowie blockierten Wurf bei. Er war 15:25 Minuten auf dem Parkett.

© APA (AFP/GETTY)

Die Texaner revanchierten sich mit ihrem erst dritten Auswärtssieg in der laufenden Saison für das 96:116 vor einem Monat im AT&T Center. Angeführt von LaMarcus Aldrige (33 Punkte, 14 Rebounds) hatten sie von Anfang an die Nase vorne. Rudy Gay (elf Punkte, zwölf Rebounds) verbuchte ebenfalls ein Double-Double. Der fünffache NBA-Champion hält nun bei einer Bilanz von 9:9-Siegen.

Die Spurs reisten unmittelbar nach Spielschluss nach Milwaukee weiter, wo sie am Samstag von den Bucks empfangen werden. Das Team aus Wisconsin um den griechischen Star Giannis Antetokounmpo musste ein überraschendes 114:116 gegen Nachzügler Phoenix Suns einstecken. Pöltls Ex-Club Toronto Raptors festigte indes mit einem 125:107 gegen die Washington Wizards seine Spitzenposition in der Liga (16:4-Siege).

Die Golden State Warriors warfen sich mit einem 125:97 gegen die Portland Trail Blazers den Frust von zuletzt vier Niederlagen hintereinander von der Seele. Hauptverantwortlich für den Sieg des Titelverteidigers zeichneten Kevin Durant und Klay Thompson mit 32 bzw. 31 Zählern. Der verletzte Topstar Stephen Curry ist am Freitag mit seinem Porsche in Oakland in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Er überstand die Kollision unversehrt.

Neuer Leader in der Western Conference sind die Los Angeles Clippers nach einem 112:107 n.V. gegen die Memphis Grizzlies. Die Gäste gingen nach zuvor fünf Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer vom Parkett und mussten die Spitzenposition abgeben. Clippers, Oklahoma City Thunder und Grizzlies halten jeweils bei 12:6 Siegen.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag: Indiana Pacers - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl verbuchte bei seinem 150. Einsatz in der regulären Saison sechs Punkte und vier Rebounds) 100:111, Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 102:112, Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 112:107 n.V., Detroit Pistons - Houston Rockets 116:111 n.V., Atlanta Hawks - Boston Celtics 96:114, New York Knicks - New Orleans Pelicans 114:109, Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 112:121, Toronto Raptors - Washington Wizards 125:107, Chicago Bulls - Miami Heat 96:103, Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 109:104, Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 114:116, Denver Nuggets - Orlando Magic 112:87, Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 125:97, Los Angeles Lakers - Utah Jazz 90:83.