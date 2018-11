Kapfenberg schob sich in 2. Liga auf Rang vier

Der Kapfenberger SV hat sich in der 2. Fußball-Liga vorübergehend auf Rang vier geschoben. Die Obersteirer zogen am Freitagabend zum Auftakt der letzten Runde vor der Winterpause mit einem 2:0 (0:0) gegen den SKU Amstetten an Austria Lustenau vorbei. Die Vorarlberger mussten sich bei Wacker Innsbruck II mit einem 0:0 begnügen. Die Young Violets von Austria Wien besiegten Vorwärts Steyr 4:2 (2:1).