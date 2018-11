ÖFB-U21 bei EM-Premiere gegen Deutschland, Serbien, Dänemark

Die österreichische Fußball-U21-Nationalmannschaft trifft bei ihrer ersten EM-Teilnahme kommenden Juni in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Deutschland, Serbien und Dänemark. Das ergab die Auslosung der Endrunde in Italien und San Marino am Freitagabend in Bologna.