Mählich hielt sich vor Sturm-Debüt bedeckt: "Bin bereit"

Das Debüt von Roman Mählich als Sturm-Graz-Trainer steigt in Altach. "Ich bin bereit", sagte der ehemalige Sturm-Spieler, der mit viel Vorfreude auf seine erste Pflichtpartie am Sonntag (14.30 Uhr) blickt. Rapid steht indes am Sonntag (17.00 Uhr) vor der nächsten schwierigen Aufgabe: Der LASK kommt nach Hütteldorf. St. Pölten will gegen Wacker Innsbruck endlich einmal wieder voll punkten (14.30).