New Orleans blieb in der NFL auf der Erfolgsstraße

Der 39-jährige Quarterback-Star Drew Brees hat in der National Football League (NFL) mit den New Orleans Saints am traditionellen Thanksgiving-Feiertag in den USA den zehnten Sieg in Serie gefeiert. Das Team aus Louisiana gewann am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Atlanta Falcons daheim 31:17. Nach dem zehnten Sieg im elften Saisonspiel sind die Saints mit den Los Angeles Rams Tabellenführer.