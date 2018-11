Niederlande holten nach starkem Finish 2:2 gegen Deutschland

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss des schlechtesten Jahres der Verbandsgeschichte einen Prestigesieg verpasst. Der bereits fix in Liga B der Nations League abgestiegene Ex-Weltmeister musste sich gegen die Niederlande am Montag in Gelsenkirchen nach späten Gegentoren mit einem 2:2 (2:0) begnügen. "Oranje" holte sich damit den Gruppensieg und den Startplatz im Finalturnier.