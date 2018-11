Auch achte Partie der Schach-WM endete remis

Die achte Partie der Schach-WM zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und seinem Herausforderer Fabiano Caruana ist nach einem spannenden Kampf mit dem achten Unentschieden zu Ende gegangen. Caruana setzte den Weltmeister am Montag in London zwar von Beginn an unter Druck, verpasste aber trotz seines Vorteils den ersten Sieg. In der Gesamtwertung steht es damit 4,0:4,0.