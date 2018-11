Klimow führt in Wisla vor Stoch, Österreicher weit zurück

Die österreichischen Skispringer liegen nach dem ersten Durchgang des ersten Weltcup-Einzelbewerbs der Saison weit zurück. Stefan Kraft (119,5 m) rangiert am Sonntag in Wisla als bester ÖSV-Springer nur an der 20. Stelle, Daniel Huber (121,5) ist 22. Der Russe Jewgenij Klimow (130 m) führt zwei Punkte vor dem polnischen Weltcupsieger Kamil Stoch (128).