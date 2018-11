15-jähriger Sieger Öncü überraschte in Moto3

WM-Debütant Can Öncü hat beim Saisonfinale der Moto3-Serie in Valencia Geschichte geschrieben. Der erst 15 Jahre alte KTM-Pilot aus der Türkei wurde zum jüngsten Laufsieger der Grand-Prix-Historie. Bei schwierigen Bedingungen nutzte der Champion des Red Bull Rookies Cup am Sonntag seinen Gaststart und düpierte bei seinem ersten Einsatz gleich die versammelte Elite.