Vanessa Herzog feierte dritten Weltcup-Sieg mit Bahnrekord

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat ihren ausgezeichneten Saisonauftakt mit dem dritten Weltcupsieg gekrönt. Die Tirolerin gewann in Obihiro nach zwei zweiten Plätzen über 500 m am Sonntag das 1.000-m-Rennen mit neuem Bahnrekord. Die 23-Jährige setzte sich in 1:14,57 Minuten vor den Lokalmatadorinnen Miho Takagi (1:14,82) und Nao Kodaira (1:14,84) durch.