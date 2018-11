Galaxy Tigers holten sechsten Judo-Bundesligatitel in Serie

Die Galaxy Tigers haben zum sechsten Mal in Serie den Titel in der österreichischen Judo-Bundesliga geholt. Beim Final Four in Gmunden besiegten die Wiener am Samstag im Finale den JC Wimpassing mit 10:4. Davor hatten sie sich im Duell der beiden Vorjahresfinalisten 9:5 gegen das UJZ Mühlviertel durchgesetzt. Wimpassing war durch ein 8:5 über die JU Flachgau ins große Finale eingezogen.