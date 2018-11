Schweden nach 1:0 in Türkei weiter im NL-Aufstiegsrennen

Schwedens Fußball-Nationalteam hat die Chance auf den Gruppe-2-Sieg in der Nations League B gewahrt. Der WM-Viertelfinalist gewann am Samstag in Konya gegen die Türkei mit 1:0 (0:0) und stieß in der Tabelle auf Rang zwei vor. Leader Russland ist drei Zähler entfernt. Am Dienstag kommt es in Solna zu einem Endspiel um die Spitzenposition und den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse.