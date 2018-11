Fehervar besiegte Dornbirn mit EBEL-Jubiläumstreffer

Dank eines Jubiläumstreffers fünf Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit hat Fehervar am Samstag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen 3:2-Heimsieg über Dornbirn gefeiert. Die Vorarlberger waren mit einer 2:0-Führung in das Schlussdrittel gegangen, in dem Zack Philips (45./PP) und Harri Tikkanen (57.) für den Gleichstand sorgten.