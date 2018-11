Ziegler/Kiefer in Moskau nach drittbester Kür Vierte

Das österreichische Eiskunstlaufpaar Miriam Ziegler/Severin Kiefer hat sich am Samstag beim Grand Prix von Moskau mit einer starken Kürleistung vom fünften Platz nach dem Kurzprogramm auf Endrang vier verbessert. Mit 187,01 Punkten verbesserten sie ihre Bestmarke vom Oktober um gleich 8,44 Zähler. Sowohl im Kurzprogramm (63,75) als auch in der Kür (123,26) waren die beiden so gut wie nie zuvor.