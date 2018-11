Marach/Pavic verloren bei ATP Finals in zwei Sätzen

Oliver Marach hat am Freitag mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic in seinem letzten Match der Gruppe "Knowles/Nestor" verloren. Die Weltranglisten-Ersten mussten sich bei den ATP Finals in London Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-3) mit 6:7(4),4:6 geschlagen geben.