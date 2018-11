Schiemer beendet Tätigkeit als Sportdirektor der SV Ried

Die SV Ried befindet sich in unruhigen Zeiten. Franz Schiemer wird nach nicht einmal zwei Jahren als Sportdirektor der Innviertler seinen Posten zurücklegen. Dies gab der Club der 2. Liga am Mittwoch bekannt. Erst am Montag war bei den Riedern Cheftrainer Thomas Weissenböck zurückgetreten. Er wird künftig wieder im Nachwuchs des Vereins tätig sein.