PSG feierte 13. Liga-Sieg im 13. Spiel - 4:0 bei AS Monaco

Paris St. Germain steht in der französischen Fußball-Meisterschaft weiter mit blütenweißer Weste da. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag auswärts gegen AS Monaco durch Treffer von Edinson Cavani (4., 11., 53.) und Neymar (64./Elfmeter) mit 4:0 und hält damit nach 13 Runden bei 13 Siegen. Der erste Verfolger Lille liegt schon 13 Punkte hinter dem Starensemble.