Hamilton in Sao Paulo vor Vettel auf Pole Position

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das vorletzte Saisonrennen der Formel 1 in Sao Paulo gesichert. Der britische Mercedes-Pilot fuhr am Samstag in 1:07,281 Minuten knapp vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (+0,093 Sek.) Bestzeit. Vettel droht allerdings wegen eines möglichen Vergehens in der Boxengasse eine Strafe.