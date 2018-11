Cahill beendete Tätigkeit als Trainer von Halep

Der rumänische Tennis-Star Simona Halep muss sich einen neuen Trainer suchen. Der australische Coach Darren Cahill verkündete via Instagram das Ende der vierjährigen Zusammenarbeit mit der Weltranglisten-Ersten. Er gab dafür familiäre Gründe an. Er wolle ein Jahr pausieren, um seine Kinder in einer wichtigen Lebensphase besser unterstützen zu können.