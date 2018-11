Endstation für Dominic Thiem im Paris-Halbfinale

Dominic Thiem ist am Samstag im Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy ausgeschieden. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher verlor das erste Duell mit dem 22-jährigen Russen Karen Chatschanow nach knapp 71 Minuten mit 4:6,1:6 klar. Für Thiem war es sein insgesamt 3. Halbfinale auf diesem höchsten ATP-Level, die einzigen beiden 1000er-Finali hat er bisher in Madrid erreicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Moskau-Sieger Chatschanow trifft nun am Sonntag entweder auf den am Montag wieder zur Nummer eins werdenden Serben Novak Djokovic oder Roger Federer (SUI-3). Für Thiem beginnt damit nun die Vorbereitung auf seine dritten ATP World Tour Finals in Folge. Der 25-jährige French-Open-Finalist steht seit der Viertelfinal-Niederlage von Kei Nishikori (JPN) am Freitagabend als einer der acht Starter beim mit 8,5 Mio. Dollar dotierten ATP-Saison-Showdown in der Londoner O2-Arena. Die Auslosung dafür erfolgt am Montagabend, erster Spieltag ist am 11. November.