Hütter-Club Frankfurt nach 3:0 bei Stuttgart vorerst Dritter

Eintracht Frankfurt hat am Freitag im zehnten Saisonspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga den fünften Erfolg gefeiert. Das Team von Trainer Adi Hütter behielt bei Schlusslicht VfB Stuttgart klar mit 3:0 die Oberhand und ist nun bereits sieben Pflichtspiele unbesiegt. Dadurch gelang zum Auftakt der 10. Runde in der Tabelle auch der Vorstoß auf Rang drei - vier Punkte hinter Leader Dortmund.