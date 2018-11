Dominic Thiem erstmals im Halbfinale von Paris-Bercy

Dominic Thiem ist am Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr nach seinem Finale in Madrid ins Halbfinale eines Masters-1000-Turniers eingezogen. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher rang im Viertelfinale von Paris-Bercy den plötzlich wieder erstarkten US-Amerikaner und Titelverteidiger Jack Sock nach 2:14 Stunden mit 4:6,6:4,6:4 nieder.