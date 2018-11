Turnerin S. Biles nach 13. WM-Titel alleinige Rekordhalterin

Simone Biles hat den 13. WM-Titel ihrer Karriere gewonnen und ist damit zu erfolgreichsten Sportlerin der Turn-Historie aufgestiegen. Am Freitag gewann die US-Amerikanerin in Doha erstmals am Sprung, zuvor hatte sie dort schon die Goldmedaillen im Team und im Mehrkampf geholt.