"Garbage Time" für Pöltl bei Spurs-Sieg in Phoenix

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch die Phoenix Suns auswärts 120:90 überrollt. Die Texaner hatten dabei schon zur Halbzeit 60:39 geführt. Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl kam erst in der "Garbage Time" und beim Stand von 101:74 für sein Team zum Einsatz. Der Center aus Wien bilanzierte in 8:08 Minuten mit zwei Punkten, vier Rebounds und je einem Assist sowie Ballgewinn (Steal).