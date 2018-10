Manchester City nach 1:0 im Schlager bei Tottenham Leader

Manchester City ist auch nach der zehnten Runde Spitzenreiter der englischen Fußball-Premier-League. Der Titelverteidiger setzte sich am Montagabend im Schlager bei Tottenham mit 1:0 durch. Zum Matchwinner avancierte Riyad Mahrez bereits in der sechsten Minute. ManCity führt die Tabelle punktgleich vor Liverpool an, auch das zwei Zähler dahinter liegende Chelsea ist noch unbesiegt.