Napoli verlor mit 1:1 gegen Roma weiter Boden auf Juventus

Der Rückstand des SSC Napoli auf Leader Juventus Turin ist in der 10. Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft auf sechs Punkte angewachsen. Der Tabellenzweite kam am Sonntag im Schlager gegen die AS Roma über ein 1:1 nicht hinaus und gab vor eigenem Publikum erstmals Punkte ab. Die Roma liegt bereits 13 Zähler hinter Juve nur auf Rang acht.