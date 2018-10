Crystal Palace beendete Siegesserie von Arsenal

Die Siegesserie von Arsenal ist am Sonntag gerissen. Nach zuletzt bewerbübergreifend elf Siegen mussten sich die Gunners in der englischen Fußball-Premier-League im Londoner Derby bei Crystal Palace mit einem 2:2 begnügen. Kapitän Luka Milivojevic erzielte jeweils per Elfmeter die Treffer der Gastgeber (45.+3, 82.), für Arsenal trafen Granit Xhaka (51.) und Pierre-Emerick Aubameyang (56.).