Hütter-Elf verhinderte Niederlage mit Last-Minute-Tor

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga dank eines Treffers in der Nachspielzeit eine Niederlage abgewendet. Joker Sebastien Haller traf beim 1. FC Nürnberg in der 92. Minute zum 1:1-Remis und verhinderte für die Elf des Vorarlberger Trainers Adi Hütter die erste Pleite nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen. Vizemeister FC Schalke 04 erreichte gegen Leipzig ein 0:0.