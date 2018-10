Grabner bei 7:1-Sieg mit ersten beiden Toren für Arizona

Michael Grabner hat am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL seine ersten beiden Tore für seinen neuen Club erzielt. Der 31-jährige Kärntner traf beim 7:1-Heimsieg seiner Arizona Coyotes gegen die Tampa Bay Lightning jeweils in Unterzahl zum 5:0 (32.) und 6:0 (49.). Die Philadelphia Flyers unterlagen ohne den verletzten Michael Raffl den New York Islanders zu Hause mit 1:6.