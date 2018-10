Karolina Pliskova bei WTA-Finals erste Halbfinalistin

Die Tschechin Karolina Pliskova hat bei den WTA Finals in Singapur als erste Tennisspielern das Halbfinale erreicht. Die 26-Jährige setzte sich am Donnerstag beim Jahresabschluss der acht besten Spielerinnen in ihrem letzten Gruppenspiel gegen ihre Landsfrau Petra Kvitova mit 6:3,6:4 durch.