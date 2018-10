Thiem in Weltrangliste unverändert Siebenter

In der weiter von Rafael Nadal mit knappem Vorsprung angeführten Tennis-Weltrangliste hat es am Montag keine Änderung auf den ersten acht Positionen gegeben. Dominic Thiem rangiert weiter an der siebenten Stelle. Dahinter rückte Wien-Starter John Isner (USA) vom zehnten auf den neunten Platz vor.