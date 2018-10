Mattersburg verpatzte Popovic-Trainerdebüt für St. Pölten

Der SV Mattersburg hat in einem Kampfspiel den SKN St. Pölten 2:0 (0:0) besiegt. Die Burgenländer gewannen am Sonntag in der elften Runde der Fußball-Bundesliga verdient vor eigenem Publikum und verpatzten damit das Debüt des neuen SKN-Trainers Ranko Popovic. Im Parallelspiel trennten sich die Admira und der WAC 0:0.