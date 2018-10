Juventus gab im neunten Ligaspiel erstmals Punkte ab

Die Siegesserie von Juventus Turin in der italienischen Fußball-Meisterschaft ist am Samstag gerissen. Beim Heim-1:1 in der 9. Runde gegen CFC Genoa musste der Meister erstmals Punkte abgeben. Einen Rekord feierte immerhin der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo, dessen Führungstreffer sein 400. Tor in den fünf größten europäischen Ligen bedeutete.