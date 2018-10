Pelicans in erster Saison-Woche der NBA beeindruckend

Nicht Titelverteidiger Golden State Warriors oder der erste Herausforderer Houston, sondern die New Orleans Pelicans haben in der ersten Woche der neuen NBA-Saison am meisten beeindruckt. Nach dem 131:112 am Mittwoch über Houston besiegten die "Pelikane" am Freitag die Sacramento Kings mit 149:129. Sie überboten damit auch ihren Punkterekord aus dem vergangenen Februar (139 gegen Lakers).