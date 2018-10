ÖFB-Team droht Ausfall von Grillitsch

Florian Grillitsch könnte für die Fußball-Länderspiele am Freitag in Wien gegen Nordirland und am darauffolgenden Dienstag in Herning gegen Dänemark ausfallen. Der Hoffenheim-Legionär erlitt am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage seines Clubs gegen Eintracht Frankfurt, bei der er ein Gegentor mit einem missglückten Einwurf mitverschuldete, eine Fußverletzung.