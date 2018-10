Hamilton siegte auch in Japan - Großer Schritt Richtung WM

Lewis Hamilton hat am Sonntag im Formel-1-Grand-Prix von Japan einen weiteren großen Schritt in Richtung seines fünften WM-Titels gemacht. Der englische Mercedes-Star landete in Suzuka seinen vierten Rennsieg in Serie. Sein WM-Rivale Sebastian Vettel im Ferrari kam nach einer Kollision mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen nicht über Rang sechs hinaus.