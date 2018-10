Raffl startete mit Flyers-Sieg in neue NHL-Saison

Die Österreicher Thomas Vanek, Michael Grabner und Michael Raffl sind am Donnerstagabend (Ortszeit) mit ihren Vereinen in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Jubeln durfte lediglich Stürmer Raffl, der mit den Philadelphia Flyers einen 5:2-Sieg über die Las Vegas Golden Knights feierte und sich dabei mit einem Assist in die Statistik eintrug.