Juventus und Manchester City siegten in Champions League

Juventus Turin und Manchester City haben am Dienstag in der zweiten Runde der Fußball-Champions-League Favoritensiege gefeiert. Italiens Meister bezwang die Young Boys Bern dank dreier Tore von Paulo Dybala problemlos mit 3:0 und wahrte die makellose Saisonbilanz. Englands Champion setzte sich bei der TSG Hoffenheim erst durch ein Tor in der 87. Minute mit 2:1 durch.