Barcelona gab neuerlich Punkte ab: Nur 1:1 gegen Bilbao

Der spanische Meister FC Barcelona hat zum dritten Mal in Folge in La Liga Punkte abgegeben. Im Heimspiel am Samstag gegen Athletic Bilbao mussten sich die Katalanen mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben. Ersatzmann Munir El Haddaedi verhinderte die erste Heim-Niederlage Barcas seit über zwei Jahren mit dem Ausgleich in der 84. Minute, nach Vorlage durch Lionel Messi.